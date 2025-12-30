Droni ucraini contro casa di Putin? Niente prove e dati sballati l’analisi

L’accusa di un attacco con 91 droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai, sollevata dalla Russia contro l’Ucraina, richiede un’analisi attenta. Attualmente, non ci sono prove concrete o dati verificabili a supporto di questa affermazione. È importante valutare con attenzione le fonti e le informazioni disponibili per comprendere il contesto e la veridicità di tali dichiarazioni.

(Adnkronos) – La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai, nell'oblast di Novgorod. L'accusa, che rischia di complicare ulteriormente le trattative per provare a porre fine alla guerra, appare a dir poco fragile. L'Ucraina, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky, ha definito le accuse di Mosca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

