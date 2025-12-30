Droni ucraini contro casa di Putin? Niente prove e dati sballati l’analisi

L’accusa di un attacco con 91 droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai, sollevata dalla Russia contro l’Ucraina, richiede un’analisi attenta. Attualmente, non ci sono prove concrete o dati verificabili a supporto di questa affermazione. È importante valutare con attenzione le fonti e le informazioni disponibili per comprendere il contesto e la veridicità di tali dichiarazioni.

(Adnkronos) – La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai, nell'oblast di Novgorod. L'accusa, che rischia di complicare ulteriormente le trattative per provare a porre fine alla guerra, appare a dir poco fragile. L'Ucraina, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky, ha definito le accuse di Mosca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini Leggi anche: Droni ucraini contro residenza di Putin, Mosca annuncia risposta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco; Mosca: Abbattuti 91 droni ucraini diretti alla residenza di Putin a Novgorod; Mosca accusa l’Ucraina: «Droni contro casa di Putin, vogliono colpire Vladimir, reagiremo». Zelensky nega; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie». Droni ucraini contro casa di Putin? Niente prove e dati sballati, l'analisi - La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato con 91 droni la residenza di Vladimir Putin a Valdai, nell'oblast di Novgorod. msn.com

Mosca accusa l’Ucraina: «Droni contro casa di Putin, vogliono colpire Vladimir, reagiremo». Zelensky nega - Il piano di pace in venti punti, aveva affermato Trump stesso, era ... ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

Droni kamikaze ucraini colpiscono i veicoli blindati russi nell'hangar

A 24 ore dall’affermazione del Cremlino di aver abbattuto 89 droni ucraini che tentavano di colpire la residenza di Putin a Valdai, non è apparsa, neanche nella comunità osint, nessuna anche minima prova che ciò sia accaduto. Zero. Toccerebbe fidarci di… x.com

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto l'attacco di droni ucraini contro la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod del 28-29 dicembre 2025 come un "atto terroristico". L'azione non era mirata solo a colpire personalmente il presiden - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.