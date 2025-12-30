Droni satelliti radar | come funziona la difesa a strati di Taiwan
Taiwan ha adottato un sistema di difesa aerea a più livelli, integrato e intelligente, per rispondere alle minacce crescenti provenienti dalla Cina. Utilizzando droni, satelliti e radar, questa strategia mira a creare una rete di difesa efficace contro attacchi complessi, includendo missili, guerre elettroniche e attività aeree. Un approccio che punta a rafforzare la sicurezza dell’isola attraverso tecnologie avanzate e una configurazione multilivello.
Di fronte alla crescente pressione militare della Cina, Taiwan sta cercando di trasformare il proprio sistema di difesa aerea in una rete integrata, intelligente e multilivello, capace di resistere a un attacco complesso fatto di missili, droni, guerra elettronica e aviazione. Il cuore di questa strategia è quella che il presidente William Lai ha definito una " difesa a strati ", pensata non come un singolo scudo, ma come un sistema interconnesso che copre l'intera isola. L'obiettivo? Costruire una sorta di cupola di sicurezza nazionale, spesso descritta come " T-Dome ", in grado di individuare, tracciare e intercettare le minacce in ogni fase del loro avvicinamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
