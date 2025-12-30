Droni satelliti radar | come funziona la difesa a strati di Taiwan

Taiwan ha adottato un sistema di difesa aerea a più livelli, integrato e intelligente, per rispondere alle minacce crescenti provenienti dalla Cina. Utilizzando droni, satelliti e radar, questa strategia mira a creare una rete di difesa efficace contro attacchi complessi, includendo missili, guerre elettroniche e attività aeree. Un approccio che punta a rafforzare la sicurezza dell’isola attraverso tecnologie avanzate e una configurazione multilivello.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.