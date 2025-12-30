Droni contro Putin sospetti su Kiev | chi ha ragione e chi mente

Recenti tensioni tra Mosca e Kiev alimentano dubbi e speculazioni sulla reale situazione sul campo. Tra accuse di attacchi e richieste di dialogo, si intensificano i sospetti e le responsabilità. Mentre alcuni auspicano una rapida soluzione pacifica, altri alimentano tensioni con accuse reciproche. In questo scenario complesso, è importante analizzare i fatti con attenzione per comprendere chi ha ragione e quali sono le principali fonti di discordia.

Dalla prospettiva di un accordo di pace in “poche settimane” a un nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev. La fragile speranza di un passo avanti diplomatico tra Russia e Ucraina si è dissolta rapidamente dopo il vertice di Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, tenutosi domenica. A riaccendere le tensioni è stato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che ha accusato l’Ucraina di aver attaccato con 91 droni una presunta villa di Vladimir Putin nella regione di Novgorod, definendo l’episodio una grave provocazione contro il Cremlino. Secondo Mosca, la residenza sarebbe una delle più utilizzate dal presidente russo, impiegata per incontri riservati e periodi di isolamento fin dall’inizio dell’ invasione dell’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Droni contro Putin, sospetti su Kiev: chi ha ragione e chi mente Leggi anche: Putin: "In Occidente c'è chi ha capito come finire subito la guerra in Ucraina, ma Kiev non ha fretta" Leggi anche: Mosca: droni Kiev contro villa di Putin La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco; L'attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini; Guerra Ucraina Russia, Mosca: Droni Kiev su una residenza di Putin. Zelensky: Menzogne; Mosca accusa: droni di Kiev sulla residenza di Putin. Zelensky: bufala per sabotare i negoziati - L'Ufficio anticorruzione ucraino indaga su 5 parlamentari. Droni contro Putin, sospetti su Kiev: chi ha ragione e chi mente - A riaccendere le tensioni è stato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che ha accusato l’Ucraina di aver attaccato con 91 droni una presunta villa di ... thesocialpost.it

Droni contro la residenza di Putin, Zelenksy: «Tipiche bugie russe. Non mi fido di lui. L'Ucraina non può vincere senza il supporto degli Usa» - Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato ... ilmattino.it

Mosca denuncia: "Droni ucraini sulla residenza di Putin", Kiev respinge le accuse - Mosca denuncia un attacco di droni contro la residenza di Putin a Novgorod, mentre Kiev smentisce e accusa la Russia di strumentalizzare la vicenda per giustificare nuovi raid sul territorio ucraino. notizie.it

PRIME PAGINE | Mosca accusa: droni su una casa di Putin. Kiev: bugie #ANSA - facebook.com facebook

PRIME PAGINE | Mosca accusa: droni su una casa di Putin. Kiev: bugie #ANSA x.com

