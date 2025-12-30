Droni contro casa Putin Zelensky | Solo bugie Medvedev | Dovrà nascondersi per il resto della vita

Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni tra Russia e Ucraina, con accuse reciproche riguardanti attacchi con droni. Zelensky ha negato ogni coinvolgimento, definendo le accuse di Putin e Medvedev come false. La situazione rimane delicata, con dichiarazioni che evidenziano la complessità del conflitto e la difficoltà di verificare le informazioni in un contesto di alta tensione tra le due nazioni.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ''dovrà nascondersi per il resto della sua vita'' dopo il presunto attacco con droni contro la residenza del leader del Cremlino Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha scritto su 'X' il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Zelensky ''sta cercando di far fallire la .

