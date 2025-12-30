Droga tra siepi e contatori | il supermarket dello spaccio al Quarticciolo

Nel Quarticciolo, lo spaccio di droga si cela tra siepi e contatori della luce, sfruttando ogni possibile nascondiglio. La merce viene occultata in punti nascosti, rendendo difficile l’intervento delle forze dell’ordine. Questa presenza diffusa rappresenta una sfida costante per la sicurezza del quartiere e richiede un’attenzione continua da parte delle autorità.

Dai cespugli ai contatori della luce. Nascondigli in ogni luogo con la merce pronta per essere venduta. Questo è quanto scoperto dalle forze dell'ordine al Quarticciolo, dove i pusher sono finiti in manette. Le dosi, secondo quanto appreso, venivano nascoste in punti facilmente accessibili.

