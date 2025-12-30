Droga sesso e incontri via Telegram l' inchiesta | siamo entrati nei gruppi gestiti dalla criminalità

Un’indagine approfondisce l’uso di Telegram a Napoli, evidenziando come questa piattaforma venga impiegata non solo per comunicazioni private, ma anche per attività illegali come traffico di droga, incontri e rapporti gestiti dalla criminalità. Entrando nei gruppi gestiti da organizzazioni criminali, si può comprendere meglio come questa applicazione sia diventata un punto di riferimento per alcune dinamiche sotterranee della città.

A Napoli Telegram non è soltanto un'applicazione alternativa a WhatsApp, ma uno spazio dove una parte della città ha progressivamente spostato relazioni, affari e attività che preferisce non rendere visibili. Non è un fenomeno improvviso, ma il risultato di anni di adattamento: prima i forum, poi.

