Droga nascosta tra le trappole per topi trovata grazie al fiuto del cane Keila

Da pordenonetoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Friuli Occidentale, il cane Keila ha individuato una sostanza stupefacente nascosta all’interno di trappole per topi in un parco pubblico. L’intervento del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha permesso di scoprire il nascondiglio, evidenziando l’efficacia delle tecniche investigative e l’attenzione alla sicurezza pubblica. La scoperta sottolinea l’importanza del lavoro congiunto tra forze dell’ordine e cani molecolari per contrastare il traffico

È stata nascosta persino all'interno delle trappole per topi in un parco pubblico della città. Ma grazie al fiuto del cane poliziotto Keila, il Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria del distretto di Polizia Locale del Friuli Occidentale è riuscito a trovare il nascondiglio dove si trovava. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

droga nascosta tra le trappole per topi trovata grazie al fiuto del cane keila

© Pordenonetoday.it - Droga nascosta tra le trappole per topi, trovata grazie al fiuto del cane Keila

Leggi anche: Controlli antidroga nei parchi: sequestrati hashish e cocaina grazie al fiuto dei cani Quad e Keila

Leggi anche: Aveva 8 chili di mariujana in garage, spacciatore arrestato grazie al fiuto del cane King

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trappole per i topi al Prosecco, a Treviso l'uva nelle esche per debellare i roditori - E nel capoluogo della terra del Prosecco si pensa a catturarli attirandoli con il profumo del vino ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.