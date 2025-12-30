Droga nascosta tra le trappole per topi trovata grazie al fiuto del cane Keila
Nel Friuli Occidentale, il cane Keila ha individuato una sostanza stupefacente nascosta all’interno di trappole per topi in un parco pubblico. L’intervento del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha permesso di scoprire il nascondiglio, evidenziando l’efficacia delle tecniche investigative e l’attenzione alla sicurezza pubblica. La scoperta sottolinea l’importanza del lavoro congiunto tra forze dell’ordine e cani molecolari per contrastare il traffico
È stata nascosta persino all'interno delle trappole per topi in un parco pubblico della città. Ma grazie al fiuto del cane poliziotto Keila, il Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria del distretto di Polizia Locale del Friuli Occidentale è riuscito a trovare il nascondiglio dove si trovava. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
