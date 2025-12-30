Droga e fuochi d’artificio illegali in casa | arrestato un 25enne

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni di Bologna è stato arrestato dalla polizia durante una perquisizione domiciliare, avvenuta a seguito di accertamenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati droga e fuochi d’artificio illegali. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità urbana, sottolineando l’importanza di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica.

Droga e fuochi d’artificio illegali sono stati trovati in una casa, portando all’arresto di un cittadino italiano, nato nel 2000 e originario di Bologna, fermato dalla polizia dopo una perquisizione domiciliare. L’intervento è stato gestito dalla Squadra Mobile di Bologna a seguito di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

droga e fuochi d8217artificio illegali in casa arrestato un 25enne

© Bolognatoday.it - Droga e fuochi d’artificio illegali in casa: arrestato un 25enne

Leggi anche: Milano, droga e fuochi d'artificio illegali: arrestato

Leggi anche: 4 kg di fuochi d’artificio in auto, arrestato 25enne incensurato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trovate 1,3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali; Fuochi d’artificio illegali | denunciato un 44enne sannita; Roma sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali prima di Natale.

droga fuochi d8217artificio illegaliFuochi illegali tra droga e vendita online, a Roma sequestri e denunce - ROMA (ITALPRESS) – In vista del Capodanno, il piano disegnato dalla Questura di Roma per la sicurezza capitolina prende il via dalle periferie, per estendersi fino al centro storico, dove interesserà ... italpress.com

Milano, droga e fuochi d'artificio illegali: arrestato - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Movimenti sospetti nel condominio, arrestato un 18enne: in casa droga, botti illegali e taser - Sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo Investigativo a casa di un diciottenne in Bolognina. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.