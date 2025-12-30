Droga e fuochi d’artificio illegali in casa | arrestato un 25enne

Un giovane di 25 anni di Bologna è stato arrestato dalla polizia durante una perquisizione domiciliare, avvenuta a seguito di accertamenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati droga e fuochi d’artificio illegali. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità urbana, sottolineando l’importanza di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica.

Droga e fuochi d'artificio illegali sono stati trovati in una casa, portando all'arresto di un cittadino italiano, nato nel 2000 e originario di Bologna, fermato dalla polizia dopo una perquisizione domiciliare. L'intervento è stato gestito dalla Squadra Mobile di Bologna a seguito di.

