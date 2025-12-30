Droga Avellino domiciliari per Michele Longo | la decisione del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di concedere gli arresti domiciliari a Michele Longo, coinvolto nell’indagine antidroga condotta ad Avellino. La misura sostituisce la precedente custodia cautelare in carcere, nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’individuazione di diversi responsabili. La decisione evidenzia il percorso giudiziario e le valutazioni sulla posizione dell’indagato nel procedimento in corso.

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Michele Longo, indagato nell'inchiesta antidroga avviata nelle scorse settimane ad Avellino. La decisione è stata assunta dalla Dodicesima.

