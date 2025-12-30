Dramma Joshua svelata l’identità delle vittime | erano due suoi allenatori Le condizioni del pugile

Nell’incidente che ha coinvolto Anthony Joshua, sono state identificate come vittime due persone a lui vicine: Sina Ghami e Latif Ayodele, suoi allenatori e amici. L’incidente, avvenuto lunedì, ha coinvolto un SUV e un camion parcheggiato. Le condizioni di Joshua sono attualmente monitorate. Questo evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

A morire nello scontro del Suv di Anthony Joshua con a bordo quattro persone contro un camion parcheggiato sono stati Sina Ghami e Latif Ayodele, due amici e allenatori del pugile britannico: questi i nuovi aggiornamenti sull’incidente che ha coinvolto Joshua nella giornata di lunedì. “Con profonda tristezza è stato confermato che due cari amici e membri del team, Sina Ghami e Latif Ayodele, sono tragicamente scomparsi”, si legge in una nota del management Matchroom Boxing and 258 BXG. “Entrambi avevano 36 anni ed erano amici e collaboratori di lunga data di Joshua”, aggiunge l’entourage dell’ex campione del mondo dei pesi massimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dramma Joshua, svelata l’identità delle vittime: erano due suoi allenatori. Le condizioni del pugile Leggi anche: Boxe, il Presidente della Nigeria parla con Anthony Joshua in ospedale: morti due membri del team del pugile Leggi anche: Incidente in Nigeria per il pugile Anthony Joshua: ci sono due morti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Come sta Anthony #Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in #Nigeria x.com Il pugile britannico Anthony Joshua è rimasto coinvolto in un drammatico incidente automobilistico. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.