Dove vedere in tv Nadia Battocletti BOclassic 2025 | orario programma streaming

Per seguire Nadia Battocletti alla BOclassic 2025, la corsa di San Silvestro a Bolzano, è possibile consultare la programmazione televisiva e le piattaforme di streaming ufficiali. L’evento si svolge nella giornata di dicembre, con orari e dettagli disponibili sui canali sportivi e sul sito dell’organizzazione. In questo modo, gli appassionati potranno assistere alla gara in diretta, seguendo i risultati e le analisi dell’evento.

Nadia Battocletti sarà la grande stella della BOclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade di Bolzano. L'appuntamento, come da tradizione, è per mercoledì 31 dicembre: la gara femminile si snoderà sui 5 km nel centro del capoluogo altoatesino e la fuoriclasse trentina sarà la favorita della vigilia, desiderosa di imporsi per l terza volta consecutiva in questo imperdibile evento su asfalto che chiude l'anno solare. La nostra portacolori si presenterà ai nastri di partenza (il via è previsto alle ore 13.30, dunque dopo i 10 km previsti alle ore 12.50) a due settimane di distanza dal trionfo agli Europei di Cross in quel di Lagoa e punta a mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che le ha portato in dote anche due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.

