Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi | orari partite 30 dicembre programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming le partite dei quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile il 30 dicembre 2025. Il programma include le sfide decisive per accedere alla Final Four di Torino, con orari e dettagli utili per seguire gli incontri di oggi. Un’occasione per assistere alle migliori atlete del campionato in partite di grande livello, rispettando i consueti orari e modalità di trasmissione.

I quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1 femminile chiudono ufficialmente il 2025 del volley femminile, con quattro sfide secche in programma martedì 30 dicembre 2025 che mettono in palio l'accesso alla Final Four di Torino. Il tabellone, costruito sulla base della classifica del girone di andata della regular season, propone incroci che riflettono fedelmente i valori emersi fin qui, ma la formula dell'eliminazione diretta è pronta, come spesso accade, a rimescolare le gerarchie. Ad aprire il programma, alle 19.00 al Pala BigMat, sarà il confronto tra Savino Del Bene Scandicci e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

