Dormire in tenda davanti all' ospedale | la sanità ridotta a resistenza

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha scelto di passare le notti in tenda davanti all’ospedale Ferdinando Veneziale, evidenziando le difficoltà del sistema sanitario locale. Questa iniziativa simbolica intende attirare l’attenzione sulla ridotta disponibilità di servizi e risorse, sottolineando l’importanza di un’attenzione concreta alle esigenze della comunità. Un gesto che riflette la crescente necessità di dialogo e interventi efficaci nel settore sanitario.

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, sta trascorrendo queste fredde notti in tenda davanti all'ospedale Ferdinando Veneziale. Questo gesto simbolico e radicale è una protesta contro il progressivo definanziamento della sanità pubblica e la prospettata razionalizzazione dei servizi sanitari.

