Doppio trapianto di cuore al Bambino Gesù su bambini di 6 e 8 anni

Due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un trapianto di cuore presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre. Questo intervento rappresenta un passo importante per la loro salute e il loro futuro, permettendo loro di trascorrere il Natale con le famiglie. L’evento evidenzia l’efficacia delle procedure di trapianto pediatrici e la dedizione del personale medico dell’ospedale.

AGI - Due bambini, di 6 e 8 anni, hanno ricevuto il regalo più importante e atteso: un cuore nuovo. Marco e Andrea (nomi di fantasia) sono stati infatti trapiantati di cuore il 18 e il 20 dicembre all' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e hanno potuto cosi' trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. "Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?" ha chiesto poco dopo il risveglio Marco, 6 anni, affetto da una cardiomiopatia restrittiva e in attesa di un cuore dal mese di ottobre. Andrea, di 8 anni, ha invece una cardiopatia congenita complessa già sottoposta a intervento correttivo ed era in attesa di trapianto da un anno e mezzo.

