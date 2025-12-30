Doppio trapianto al Bambino Gesù pazienti di 6 e 8 anni ricevono cuori nuovi per Natale

A Natale, presso l'ospedale Bambino Gesù, sono stati eseguiti due trapianti di cuore su bambini di 6 e 8 anni. Marco e Andrea hanno ricevuto un nuovo organo, offrendo loro una seconda possibilità di vita. Questi interventi rappresentano un importante passo nella cura pediatrica, sottolineando l'impegno dell'ospedale nel trattamento delle patologie cardiache infantili.

