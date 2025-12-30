Doppio trapianto al Bambino Gesù pazienti di 6 e 8 anni ricevono cuori nuovi per Natale

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale, presso l'ospedale Bambino Gesù, sono stati eseguiti due trapianti di cuore su bambini di 6 e 8 anni. Marco e Andrea hanno ricevuto un nuovo organo, offrendo loro una seconda possibilità di vita. Questi interventi rappresentano un importante passo nella cura pediatrica, sottolineando l'impegno dell'ospedale nel trattamento delle patologie cardiache infantili.

Marco e Andrea di 6 e 8 anni hanno ricevuto un cuore nuovo come regalo di Natale. I trapianti fatti all'ospedale Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù

Leggi anche: Luci, presepe e benedizione di Gesù Bambino: il Natale arriva al Fatebenefratelli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

doppio trapianto bambino ges249Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cadiopatici di 6 e 8 anni - Due bambini, di 6 e 8 anni, hanno ricevuto il regalo più importante e atteso: un cuore nuovo. tuobenessere.it

doppio trapianto bambino ges249Doppio trapianto al Bambino Gesù, pazienti di 6 e 8 anni ricevono cuori nuovi per Natale - Marco e Andrea di 6 e 8 anni hanno ricevuto un cuore nuovo come regalo di Natale. fanpage.it

doppio trapianto bambino ges249Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù - Operati tra il 18 e il 20 dicembre, i due bambini sono stati risvegliati alla Vigilia e hanno passato il Natale con la famiglia al Bambino Gesù di Roma ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.