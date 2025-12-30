Dopo l’ecomostro i ritardi Parco ancora chiuso

Dopo l’abbattimento dell'ecomostro di Italia 90, il parco nel quartiere Melghera a Cernusco rimane chiuso, con i lavori di riqualificazione ancora in corso. La viabilità difficile e i ritardi nelle opere hanno prolungato i disagi per i residenti, rendendo difficile l’accesso e la fruizione dell’area. La situazione riflette le difficoltà di un intervento iniziato anni fa e ancora in fase di completamento.

Viabilità difficile e parco chiuso. Riqualificazione a rilento dopo l’abbattimento dell’albergo ecomostro di Italia 90 mai terminato: disagi nel quartiere Melghera, a Cernusco. Il caso è finito in aula, a chiedere lumi Vivere e Adesso, all’opposizione. "Dopo 14 mesi, i lavori avviati nel settembre 2024 sulla rete stradale non sono ancora finiti. Fra gli effetti di questa situazione c’è l’impossibilità di accedere al parco giochi per le tante famiglie con bambini che abitano in zona – ha detto Luca Forlani in Consiglio –. Le opere, a scomputo oneri, avrebbero dovuto essere concluse in un anno, ma la fine non sembra vicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

