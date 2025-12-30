dopo la rissa a natale nel casertano stop a sedie e tavolini

Dopo l’incidente avvenuto a Natale ad Aversa, nel Casertano, sono stati temporaneamente sospesi l’utilizzo di sedie e tavolini nelle aree pubbliche. L’episodio, che ha coinvolto gruppi di giovani in una rissa nel centro cittadino, ha portato alle autorità a prendere misure preventive per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda sottolinea l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza nelle aree di aggregazione.

Il 25 dicembre una maxirissa in pieno centro ad Aversa ha coinvolto gruppi di ragazzi, che si sono affrontati a colpi di sedie, sgabelli e tavolini. La vicenda ha portato all'identificazione da parte delle forze dell'ordine di tre giovani, provocando anche la reazione immediata del sindaco Franco Matacena, che ha deciso di andarci giù duro, e con un'ordinanza in vista dei festeggiamenti del 31 dicembre vieta tavoli e sedie all'esterno dei locali della movida. Il provvedimento stabilisce che dalle 14,30 alle 24 della giornata di San Silvestro è vietato collocare all'esterno dei locali – anche se muniti di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico – tavoli, sedie, espositori, distributori automatici e qualsiasi altra masserizie al fine di prevenirne l'uso improprio quale strumento di offesa".

