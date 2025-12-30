Dopo la denuncia di Medugno, Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano per violenza sessuale ed estorsione. La notizia si è diffusa subito dopo l’annuncio dell’autosospensione di Signorini dai programmi Mediaset, comunicata dalla stessa azienda in modo formale ma senza ulteriori commenti. La vicenda solleva interrogativi sulla tempistica e le implicazioni legali e professionali del caso.

La tempistica dice tutto. Solo ieri, la notizia dell’ autosospensione di Alfonso Signorini dai programmi di Mediaset, decisione accolta dalla casa del biscione con un comunicato formale ma non accusatorio. Adesso, la Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti dello storico conduttore del Grande Fratello, con l’accusa di violenza sessuale ed estorsione. L’iscrizione nel registro degli indagati è un passaggio obbligatorio dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, tiktoker e modello napoletano di 27 anni che ha partecipato all’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Medugno ha raccontato di aver subito molestie e pressioni da parte di Signorini quando cercava di entrare nel reality show. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo la denuncia di Medugno, Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione

Leggi anche: “Violenza sessuale ed estorsione”. Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia di Medugno

Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Medugno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione; L'ex del Grande Fratello, Antonio Medugno, denuncia Alfonso Signorini; Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Fabrizio Corona interrogato: Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra.

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione: la Procura di Milano apre il fascicolo dopo la denuncia di Antonio Medugno - La querela è stata depositata dall'ex concorrente del Grande Fratello il 24 dicembre e affidata alla pm Letizia Mannella ... affaritaliani.it