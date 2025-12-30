Raoul Bova tornerà nel ruolo di Don Massimo nella quindicesima stagione di “Don Matteo”, in onda a partire da giovedì 8 gennaio. In un’intervista, l’attore ha raccontato le decisioni prese dopo il video di Corona, tra cui l’ipotesi di far uscire di scena il personaggio. La nuova stagione si preannuncia ricca di sviluppi, mantenendo l’apprezzata atmosfera di questa serie televisiva italiana.

Giovedì 8 gennaio Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Don Massimo nella quindicesima stagione di “ Don Matteo “. Un ritorno su Rai1 dopo il famoso “Bova gate”, innescato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia tra l’attore e la modella Martina Ceretti. Con tanto di divulgazione di audio e messaggi privati, tra querele e presunti ricatti, oltre a segnare la fine della relazione con la collega Rocio Munoz Morales. In un’intervista al settimanale “ Tv Sorrisi e Canzoni “, l’attore rivela di aver pensato di lasciare la serie prodotta da Lux Vide per il timore di danneggiare il prodotto e il suo personaggio: “Quando è successo quello che sappiamo, ho convocato i produttori della serie per capire cosa fosse meglio fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il video di Corona ho chiamato i produttori per capire cosa fosse meglio fare. Avevo pensato di far morire Don Massimo per uscire di scena”: parla Raoul Bova

Leggi anche: Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo”

Leggi anche: Don Matteo 15, Raoul Bova confessa: ”Dopo lo scandalo avevo proposto di far morire Don Massimo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello; Caso Signorini a Falsissimo, Fabrizio Corona si scusa con Medugno: lacrime e boom di visualizzazioni; Milano, Corona dopo l'interrogatorio: Ho 100 testimonianze contro Signorini, pronte due denunce; Corona chiede scusa a Pretelli e Medugno: «Abbiamo fatto del male. Il video è vecchio, devo controllare bene prima le fonti».

Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo” - L’attore ha confessato di aver pensato di lasciare Don Matteo: “Ho convocato i produttori per capire cosa fosse meglio fare, ... fanpage.it