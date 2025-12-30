Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?

Dopo il parto, è normale che il ciclo mestruale subisca alcune variazioni. Tuttavia, un aumento di abbondanza e dolore può richiedere attenzione. È importante consultare un medico per valutare eventuali cause e ricevere le indicazioni più appropriate. Ogni donna può sperimentare cambiamenti diversi, quindi un approfondimento professionale è consigliabile per garantire la salute e il benessere.

