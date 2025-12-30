Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?
Dopo il parto, è normale che il ciclo mestruale subisca alcune variazioni. Tuttavia, un aumento di abbondanza e dolore può richiedere attenzione. È importante consultare un medico per valutare eventuali cause e ricevere le indicazioni più appropriate. Ogni donna può sperimentare cambiamenti diversi, quindi un approfondimento professionale è consigliabile per garantire la salute e il benessere.
Salve, dopo la nascita del mio secondo figlio, avvenuta un anno fa, ho iniziato a soffrire di cicli molto più abbondanti e a volte anche dolorosi, cosa che non avevo mai avuto. È possibile che la gravidanza modifichi così tanto il ciclo? Quali controlli consiglia in questi casi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
