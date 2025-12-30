dopo i raid sauditi gli emirati arabi uniti lasciano lo yemen ma il duello continua

Dopo i recenti raid sauditi, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il ritiro delle proprie forze dallo Yemen, mantenendo comunque una presenza limitata al fianco del governo riconosciuto a livello internazionale. Questa decisione segna un cambiamento nella strategia regionale, lasciando aperte diverse questioni sulla stabilità e il futuro del paese nel contesto del conflitto in corso.

Gli Emirati Arabi Uniti lasciano lo Yemen. Perlomeno, con le forze regolari rimaste finora formalmente a fianco del governo internazionalmente riconosciuto. Dopo i raid di stanotte dell'aviazione dell'Arabia Saudita sui rifornimenti marittimi d'armi diretti al Southern Transitional Council (Stc) e dopo che stamani Rashad al-Alimi, capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, ha ordinato la cancellazione di un accordo bilaterale con gli Emirati sulla Difesa, Riad aveva chiesto a Abu Dhabi di smantellare la sua presenza nel Paese entro 24 ore.

