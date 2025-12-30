Donne in menopausa e nuove tecniche rigenerative a Catania | quando la seconda vita ricomincia a 60 anni

A Catania, nuove tecniche rigenerative offrono alle donne in menopausa opportunità di migliorare il benessere e la qualità della vita. Con approcci innovativi e sicuri, queste terapie supportano il naturale percorso di cambiamento, favorendo un nuovo equilibrio personale. La medicina rigenerativa si propone come una valida opzione per affrontare questa fase della vita con maggiore serenità, contribuendo al benessere globale delle donne over 60.

Era il 1984 quando Marina Ripa di Meana, celebre anticonformista, scrisse il libro “I miei primi quarant’anni", best seller sull’emancipazione femminile. Da allora sono passati altri 40 anni e l’universo donna, in sinergia con la medicina, ha fatto passi da gigante per sostenere e migliorare il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

