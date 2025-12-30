Donne in agricoltura il 40% della forza lavoro Fao | Colmare gap in istruzione e redditi

Nel settore agricolo, le donne rappresentano circa il 40% della forza lavoro. La Fao ha annunciato il 2026 come Anno internazionale della donna agricoltrice, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di ridurre il divario in istruzione e reddito. Questa iniziativa mira a valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura, contribuendo a promuovere pari opportunità e sviluppo sostenibile nel settore.

La Fao ha annunciato il 2026 come Anno internazionale della donna agricoltrice, iniziativa che si propone di attirare l'attenzione su una realtà ancora poco visibile e al tempo stesso cruciale. Non si tratta di una semplice ricorrenza. L'obiettivo è concreto: promuovere riforme e investimenti capaci di colmare le disuguaglianze che, nei sistemi agroalimentari, continuano a penalizzare la componente femminile.

2026, “Anno della donna agricola”: il 40 per cento del lavoro agroalimentare globale retto da donne colpite da disuguaglianze di genere e rischi climatici - La Fao lancia per il 2026 l’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori e quello della Donna Agricola per sostenere ecosistemi che coprono circa il 50% della superficie terrestre, custodiscono il 30 ... corriere.it

