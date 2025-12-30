Donne e lavoro prorogato il bando del premio Future Female

È stata prorogata al 31 gennaio 2026 la scadenza per partecipare alla quinta edizione del Premio “Future Female”. Il riconoscimento si rivolge alle imprese pubbliche e private che promuovono la diversità di genere e l’equità nel mondo del lavoro, contribuendo a sostenere il welfare e la sostenibilità femminile. Questa proroga offre alle realtà interessate un’ulteriore opportunità di valorizzare le proprie iniziative e best practice in ambito lavorativo.

La domanda di partecipazione alla quinta edizione del Premio “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile”, rivolto alle imprese pubbliche e private che favoriscono la cultura della diversità di genere, è stata prorogata al 31 gennaio 2026, per permettere a più realtà possibili di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

