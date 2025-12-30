Donne e lavoro prorogato il bando del premio Future Female

È stata prorogata al 31 gennaio 2026 la scadenza per partecipare alla quinta edizione del Premio “Future Female”. Il riconoscimento si rivolge alle imprese pubbliche e private che promuovono la diversità di genere e l’equità nel mondo del lavoro, contribuendo a sostenere il welfare e la sostenibilità femminile. Questa proroga offre alle realtà interessate un’ulteriore opportunità di valorizzare le proprie iniziative e best practice in ambito lavorativo.

La domanda di partecipazione alla quinta edizione del Premio “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile”, rivolto alle imprese pubbliche e private che favoriscono la cultura della diversità di genere, è stata prorogata al 31 gennaio 2026, per permettere a più realtà possibili di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Donne e lavoro, prorogato il bando del premio "Future Female" Leggi anche: Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali: prorogato il bando Leggi anche: Cortona, prorogato il bando per le borse di studio «Danilo Camorri» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Progetto Y-MED: prorogato il bando per la selezione degli Enti promotori di tirocini. Prorogato l'avviso per il Premio 'Future Female' - E' stata prorogata al 31 gennaio 2026 la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla quinta edizione del Premio "Future Female. msn.com

Donne imprenditrici, un bando per il futuro - "Con l’aiuto concreto a queste imprenditrici, frutto della sinergia fra istituzioni, associazioni di categoria e di donne, costruiamo un nuovo futuro, decliniamo una dichiarazione di intenti, grazie ... ilrestodelcarlino.it

Nel mio lavoro incontro donne prima del parto e dopo il parto. E una cosa torna, spesso. Molte mi dicono che il parto gliel’avevano raccontato in modo addolcito, smussato, come si fa con una bambina, “per non spaventarla”. Con buone intenzioni, certo. Ma co - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.