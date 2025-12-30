Donnarumma Enzo Raiola | Per la Nazionale Gigio ha rinviato il suo matrimonio vuole andare ai Mondiali

Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha confermato che il portiere ha rinviato il suo matrimonio per concentrarsi sui prossimi Mondiali con l’Italia. Dopo il trasferimento al Manchester City, Donnarumma resta determinato a rappresentare la nazionale italiana nel torneo internazionale. Le sue scelte personali sono state influenzate dall’impegno di contribuire alla qualificazione e alla partecipazione ai Mondiali, sottolineando l’importanza di questo obiettivo per il portiere.

L'agente di Gigio Donnarumma, Enzo Raiola, ha parlato a Radio Sportiva dell'arrivo del portiere al City e dei prossimi Mondiali, che Gigio vuole assolutamente giocare con l'Italia. Le parole di Raiola, l'agente di Donnarumma. «Per Donnarumma è stata un'estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l'Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene.

