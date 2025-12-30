Donna trovata morta svolta choc nel video | cosa hanno visto gli inquirenti
Nella mattinata di lunedì 29 dicembre a Milano, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel cortile di un edificio di via Paruta. Le autorità indagano sul caso, cercando di chiarire le cause del decesso. La scoperta ha suscitato grande attenzione, mentre gli inquirenti stanno analizzando tutti gli elementi, incluso un video che potrebbe offrire nuovi spunti sulla vicenda.
È un mistero fitto di ombre quello che si è aperto a Milano nella mattinata di lunedì 29 dicembre, quando il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel cortile di un edificio privato in via Paruta. La scena che si è presentata ai primi soccorritori e agli investigatori è apparsa subito inquietante: la donna era seminuda, priva di documenti e con evidenti segni sul collo. Un quadro che ha spinto fin dalle prime ore a escludere l’ipotesi di una morte accidentale e ad avviare accertamenti approfonditi. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti, mentre la polizia ha iniziato a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
