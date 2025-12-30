Donna trovata morta in un cortile a Milano pubblicata la foto della vittima | l'appello per identificarla

A Milano, una donna è stata trovata senza vita in un cortile. I carabinieri hanno diffuso una foto per agevolare l’identificazione della vittima, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili. L'appello mira a raccogliere eventuali testimonianze che possano aiutare nelle indagini.

Il frame è stato diffuso dai carabinieri con lo scopo di risalire all'identità della giovane, nella speranza che qualcuno la riconosca. Si vede una giovane donna dalla carnagione chiara e capelli scuri di media lunghezza che cammina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

