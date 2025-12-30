Donna trovata morta in un cortile a Milano | i carabinieri pubblicano la ' foto' per cercare d' identificarla

I carabinieri di Milano hanno diffuso una foto per identificare una donna trovata senza vita in un cortile di via Paolo Paruta. L'obiettivo è raccogliere informazioni utili per ricostruire la sua identità. Chiunque possa fornire dettagli è invitato a contattare le autorità, contribuendo così alle indagini in corso.

Si cerca di darle un nome e un cognome. Si cerca qualcuno che sia in grado di dare un'identità alla donna trovata morta all'interno di un condominio in via Paolo Paruta a Milano, nella mattinata di lunedì. Aveva circa 30 anni. Una telecamera di videosorveglianza privata la riprende mentre entra.

