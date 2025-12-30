Donna trovata morta in un cortile a Milano diffuse le immagini per identificarla

Una giovane donna è stata trovata senza vita ieri in un cortile di Milano, tra via Paruta e via Padova. Le immagini delle telecamere di sicurezza, diffuse oggi, mostrano la donna con capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto tipo bombe r. L’identità e le cause del decesso sono ancora in fase di verifica.

Capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto tipo bombe r. È così che appare la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona nord-ovest di Milano, tra Gorla e via Padova, in due immagini estratte dalle telecamere di sicurezza e diffuse oggi. I frame potrebbero rivelarsi utili per arrivare a un'identificazione: la donna non aveva con sé documenti, telefono né altri oggetti in grado di fornire indicazioni sulla sua identità, che al momento resta sconosciuta. Accertamenti per darle un'identità. Proseguono, dunque, le indagini sul caso. Il corpo della giovane era semisvestito e presentava segni sul collo.

