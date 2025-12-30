Donna trovata morta a Milano | le immagini di via Paruta per darle un’identità la presenza di un uomo

Una donna senza nome è stata trovata morta nel quartiere di Milano, lungo via Paruta. La vittima, con capelli scuri e lunghi fino alle spalle, indossava un giubbotto bomber, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica. Le immagini della zona sono state acquisite per cercare di identificarla. È stata notata anche la presenza di un uomo nelle vicinanze, elemento che potrebbe essere utile nelle indagini.

Una donna senza nome ritrovata morta nel cuore della notte milanese. Capelli scuri, lunghi fino alle spalle, un giubbotto tipo bomber, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica. È così che appare la giovane donna ritrovata senza vita nel cortile di un condominio di via Privata Paruta, nella zona nord-ovest di Milano, tra Gorla e via Padova. Le immagini, estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, sono state diffuse dai carabinieri nel tentativo di restituirle un'identità. La donna, di età apparente compresa tra i 25 e i 30 anni, non aveva con sé documenti, né telefono cellulare. Nessun segno che potesse ricondurre immediatamente a un nome, una residenza, una storia.

