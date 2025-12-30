Sono stati diffusi i video delle telecamere di sicurezza relativi al ritrovamento di una donna senza vita nel quartiere periferico di Milano. L’identità della vittima rimane tuttora sconosciuta. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Resta ancora un mistero l’identità della donna che ieri è stata trovata senza vita all’interno di un cortile di un condominio nella periferia Nord di Milano. Nessun documento e nessun parente o amico a reclamarne la scomparsa. Gli inquirenti sono impegnati da quasi 48 in indagini serrate sia per comprendere chi sia la vittima sia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donna morta a Milano, diffusi i video della sicurezza: l’identità resta un mistero

Leggi anche: Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza

Leggi anche: Donna trovata morta in un cortile a Milano: l’ombra della violenza, il mistero sul corpo senza nome

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo; Donna trovata morta in un cortile a Milano, indagano i carabinieri; Trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla.

Le prime immagini della donna trovata morta a Milano in un cortile, ma ancora non ha un nome - Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un bomber: è la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di tele ... msn.com