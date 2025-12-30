Domen Prevc ha già ammazzato la Tournée dei 4 trampolini 2025-26? I precedenti dicono di sì ma…

Il 29 dicembre, Domen Prevc ha conquistato la prima tappa della Tournée dei 4 trampolini 2025-26, distanziando di 17,5 punti Daniel Tschofenig. I precedenti risultati suggeriscono che Prevc possa essere uno dei favoriti, ma nel salto con gli sci, nulla è ancora deciso. Analizziamo i dati e le tendenze per capire se questa vittoria possa rappresentare un’anticipazione della sua performance complessiva nella manifestazione.

Nella giornata di lunedì 29 dicembre, Domen Prevc ha trionfato nella tappa inaugurale della Tournée dei 4 trampolini, rifilando la bellezza di 17,5 punti al secondo classificato, ossia Daniel Tschofenig, vincitore dell’edizione passata. Alla luce di quanto visto sullo Schattenbergschanze di Oberstdorf, viene da chiedersi se dopo una Tournée incertissima (quella dello scorso anno arrivò all’ultimo salto con tre atleti vicinissimi in classifica), si sia al cospetto di una manifestazione segnata sin dalla partenza, letteralmente “ uccisa ” dal ventiseienne sloveno. Ebbene, a giudicare dai precedenti, la risposta è affermativa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Domen Prevc ha già “ammazzato” la Tournée dei 4 trampolini 2025-26? I precedenti dicono di sì, ma… Leggi anche: Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi illuminano la vigilia della Tournée dei 4 trampolini, ma quale astro brillerà il 6 gennaio? Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Domen Prevc ha già “ammazzato” la Tournée dei 4 trampolini 2025-26? I precedenti dicono di sì, ma… - Nella giornata di lunedì 29 dicembre, Domen Prevc ha trionfato nella tappa inaugurale della Tournée dei 4 trampolini, rifilando la bellezza di 17,5 punti ... oasport.it

Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini - Domen Prevc conferma la netta superiorità evidenziata ieri in qualificazione e domina la gara di Oberstdorf, valevole come primo atto della 74ma Tournée ... oasport.it

Domen Prevc da già una spallata alla Tournée dei Quattro Trampolini: vittoria dilagante ad Oberstdorf, Timi Zajc e Daniel Tschofenig secondi ex aequo - Lo sloveno vince entrambe le serie con misure uguali o superiori a 140 m (unico a riuscirci) e domina ad Oberstdorf. eurosport.it

Domen Prevc stravince a Oberstdorf e indirizza fin da subito la Tournée! Una squalifica post-gara modifica il podio - facebook.com facebook

Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.