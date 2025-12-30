Il franchise di Doctor Who presenta un nuovo audiolibro con il 13° Dottore, interpretato da Jodie Whittaker. Questa produzione offre ai fan l’opportunità di immergersi ulteriormente nel mondo del Dottore attraverso una narrazione originale, disponibile in formato audio. Un’occasione per approfondire le avventure e le storie di uno dei protagonisti più amati della serie, in un formato che privilegia la narrazione e l’immaginazione.

Il franchise ha pubblicato un nuovo contenuto con protagonista il tredicesimo Dottore, interpretato dall’attrice Jodie Whittaker nella serie TV. La nuova storia è una missione secondaria su uno strano pezzo di proprietà spazio-temporale scomparso. La nuova avventura è l’ultimo capitolo di una nuova popolare serie del franchise di Doctor Who e, solo per oggi, è gratuita per i fan! La serie di audiolibri Doctor Who – Short Trips offerta da Big Finish sta diventando sempre più popolare. Matt Smith, David Tennant, Christopher Eccelson e Peter Capaldi: tutti i Dottori dell’era moderna hanno visto continuare le loro storie, ora è il turno del Tredicesimo Dottore di partecipare al divertimento. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Doctor Who: il 13° Dottore ritorna per un audiolibro!

