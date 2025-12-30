Il decreto armi, oggetto di discussione tra le forze politiche, è stato approvato senza la presenza dei principali protagonisti, Guido Crosetto e Matteo Salvini, assenti per motivi personali dal consiglio dei ministri. La Lega ha commentato con soddisfazione, ma in realtà le decisioni rimangono invariate e senza cambiamenti sostanziali, evidenziando la mancanza di effetti concreti dalla discussione odierna.

I duellanti non c’erano. Questioni personali hanno tenuto lontano sia Guido Crosetto che Matteo Salvini dall’ultimo consiglio dei ministri dell’anno, quello che ha prorogato il decreto-cornice sugli aiuti all’Ucraina. Non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dl armi, la Lega canta vittoria ma nei fatti non cambia niente

Leggi anche: Venezuela, Maduro canta "Imagine" di John Lennon ma spinge a "mobilitazione permanente" contro Usa, Machado: "Deponete armi" - VIDEO

Leggi anche: Sicurezza: Iezzi (Lega), 'da sinistra allarmismo, Iv e Pd alterano realtà ma parlano i fatti'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico - La Lega è riuscita a far togliere i riferimenti all'ambito militare nel titolo, ma la sostanza è rimasta la stessa ... ilpost.it