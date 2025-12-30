Dl armi la Lega canta vittoria ma nei fatti non cambia niente
Il decreto armi, oggetto di discussione tra le forze politiche, è stato approvato senza la presenza dei principali protagonisti, Guido Crosetto e Matteo Salvini, assenti per motivi personali dal consiglio dei ministri. La Lega ha commentato con soddisfazione, ma in realtà le decisioni rimangono invariate e senza cambiamenti sostanziali, evidenziando la mancanza di effetti concreti dalla discussione odierna.
I duellanti non c’erano. Questioni personali hanno tenuto lontano sia Guido Crosetto che Matteo Salvini dall’ultimo consiglio dei ministri dell’anno, quello che ha prorogato il decreto-cornice sugli aiuti all’Ucraina. Non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico - La Lega è riuscita a far togliere i riferimenti all'ambito militare nel titolo, ma la sostanza è rimasta la stessa ... ilpost.it
Decreto Armi all’Ucraina, raggiunto l’accordo: la Lega sconfitta in Cdm - Il Governo ha raggiunto un accordo sul decreto per le forniture di armi all’Ucraina: respinte le modifiche chieste dalla Lega ... quifinanza.it
Lega blocca il Decreto Armi all’Ucraina/ DL via dal CdM, cosa succede: Meloni “approveremo entro fine 2025” - Il caso politico si riapre dato che dietro il “blocco” del decreto legge vi sarebbe l’intervento della Lega di Matteo Salvini, secondo i retroscena colti di sorpresa dall’inserimento nell’iniziale ... ilsussidiario.net
Lungo e “sofferto” dibattito nel governo. Poi la Lega voterà il 12esimo pacchetto di armi all’Ucraina. E Salvini E Vannacci Chiacchere per gli elettori. - facebook.com facebook
Nella Lega fanno i pacifisti nei talk show, ma poi in Aula votano compatti ogni singolo invio di armi, sottomessi a logiche di guerra che drenano risorse vitali per l'Italia x.com
