Dl aiuti Ucraina Crosetto taglia corto | Nessuna lunga trattativa c’era già accordo

Il ministro Crosetto ha confermato che l’accordo sul decreto per gli aiuti all’Ucraina è stato raggiunto rapidamente, già settimane fa, senza la necessità di lunghe trattative. In meno di dieci minuti, si sarebbe definito l’accordo, sottolineando l’efficienza del processo e l’accordo già consolidato prima delle discussioni pubbliche. Questa posizione evidenzia la rapidità e la chiarezza con cui sono state gestite le decisioni in merito.

Sul decreto per gli aiuti all'Ucraina, "in meno di 10 minuti avevamo trovato un accordo, già settimane fa". Lo assicura il ministro della Difesa Guido Crosetto, ai microfoni de Il Messaggero, commentando la riunione lampo che in verità non ha spezzato le ruggini ancora una volta fra la Lega e le altre forze di maggioranza.

UCRAINA, CROSETTO: DECRETO CONDIVISO DA TUTTO IL GOVERNO - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un'intervista a Il Messaggero, interviene sul via libera al nuovo decreto per gli aiuti all'Ucraina e spiega che quella che è stata definita ... 9colonne.it

Governo Meloni, via libera del Cdm al Decreto Ucraina: novità e dettagli sugli aiuti - Dopo confronti interni, il Consiglio dei ministri dà il via libera al Decreto Ucraina, estendendo gli aiuti militari e civili, il rinnovo dei permessi e la protezione dei giornalisti. notizie.it

Tg2. . Il #governo italiano ha approvato il nuovo #decreto con gli aiuti, anche militari, destinati all'#Ucraina - facebook.com facebook

Il Consiglio dei ministri approva il decreto per la proroga degli aiuti militari all’Ucraina x.com

