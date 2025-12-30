Dj set con Albertino al Porto Antico | la mappa dei divieti tutte le misure

Il DJ set di Albertino al Porto Antico di Genova, previsto per il 30 dicembre, inaugura i festeggiamenti di Capodanno nella città. In vista dell’evento, è importante conoscere le misure e i divieti vigenti per garantire un’ordinata organizzazione e la sicurezza di tutti i partecipanti. Di seguito, si trova una panoramica delle disposizioni e delle limitazioni in vigore per l’evento.

I festeggiamenti per Capodanno a Genova iniziano già nella serata di oggi, martedì 30 dicembre, con il dj set di Albertino al Porto Antico, in calata Falcone Borsellino.In vista dello spettacolo, dalle 17 alle 24 entra in vigore un'ordinanza della sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Dj set con Albertino al Porto Antico: la mappa dei divieti, tutte le misure Leggi anche: Locali, in consolle al Casacon lo special guest è Dj Albertino Leggi anche: I veglioni nelle piazze. Dj set, musica e tombole. Ecco la mappa degli eventi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. CAPODANNO, DUE NOTTI DI MUSICA E SPETTACOLO CON I PINGUINI TATTICI NUCLEARI E DJ ALBERTINO; Capodanno 2026 a Genova: due giorni di musica tra Albertino e i Pinguini Tattici Nucleari; Capodanno 2026, si comincia dal Porto Antico: il 30 dicembre la festa con Albertino; Capodanno 2026 a Genova: concerti gratuiti di Pinguini Tattici Nucleari e Dj Albertino. Pre-Capodanno al Porto Antico: ordinanza per la sicurezza in vista del dj set di Albertino - Scatta dalle ore 17 di oggi l’ordinanza del Comune di Genova per la sicurezza urbana in occasione del Pre- telenord.it

Dj set con Albertino al Porto Antico: la mappa dei divieti, tutte le misure - I festeggiamenti per Capodanno a Genova iniziano già nella serata di oggi, martedì 30 dicembre, con il dj set di Albertino al Porto Antico, in calata Falcone Borsellino. genovatoday.it

Concerto di Dj Albertino al Porto Antico: ecco l'ordinanza con tutti i divieti - Dalle ore 17 di oggi martedì 30 dicembre, in vista dello spettacolo musicale di Dj Albertino in programma stasera in calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 21. primocanale.it

Chi va al dj set gratuito di Albertino al Porto Antico di Genova - facebook.com facebook

Genova si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con un programma eccezionale! 30 dicembre – Porto Antico DJ set di grande energia con Albertino 31 dicembre – Piazza della Vittoria Live gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari Per info visitgenoa.it/it x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.