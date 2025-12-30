DiVino Jazz Festival si conclude a Pompei la XVIII edizione

Si conclude a Pompei la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival 2025. L’evento, dedicato alle sonorità gospel, soul e rhythm and blues, si è svolto con successo offrendo al pubblico performance di rilievo. Con questa ultima esibizione di Eric Waddell & Abundant Life Singers, la manifestazione conferma il suo ruolo di appuntamento musicale di rilievo nella scena culturale locale.

Cala il sipario sul DiVino Jazz Festival 2025. Le sonorità gospel, soul e rhythm and blues di Eric Waddell & Abundant Life Singers chiudono la diciottesima edizione. Con il concerto ad ingresso gratuito di Eric Waddell & Abundant Life Singers cala il sipario sul DiVino Jazz Festival 2025. Martedì 30 dicembre alle ore 20, al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei (Via Sacra 27), . 🔗 Leggi su 2anews.it

