DiVino Jazz Festival si conclude a Pompei la XVIII edizione

Si conclude a Pompei la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival 2025. L’evento, dedicato alle sonorità gospel, soul e rhythm and blues, si è svolto con successo offrendo al pubblico performance di rilievo. Con questa ultima esibizione di Eric Waddell & Abundant Life Singers, la manifestazione conferma il suo ruolo di appuntamento musicale di rilievo nella scena culturale locale.

Cala il sipario sul DiVino Jazz Festival 2025. Le sonorità gospel, soul e rhythm and blues di Eric Waddell & Abundant Life Singers chiudono la diciottesima edizione. Con il concerto ad ingresso gratuito di Eric Waddell & Abundant Life Singers cala il sipario sul DiVino Jazz Festival 2025. Martedì 30 dicembre alle ore 20, al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei (Via Sacra 27), . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - DiVino Jazz Festival, si conclude a Pompei la XVIII edizione Leggi anche: Torna il DiVino Jazz Festival: XVIII edizione in 7 comuni all’ombra del Vesuvio Leggi anche: DiVino Jazz Festival compie 18 anni: jazz, vino e archeologia in sette comuni vesuviani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A Pompei si conclude la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival - - Quotidiano di; Si conclude a Pompei la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival: il 30 dicembre in scena Eric Waddell & Abundant Life Singers; Pompei - Gran finale per la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival; 29 dicembre 2007: ucciso Peppino Marotto, sindacalista, poeta, scrittore e cantante. DiVino Jazz Festival, si conclude a Pompei la XVIII edizione - Le sonorità gospel, soul e rhythm and blues di Eric Waddell & Abundant Life Singers chiudono la diciottesima edizione. 2anews.it

Dal 26 al 30 dicembre, gli eventi del 18esimo DiVino Jazz Festival alle falde del Vesuvio In arrivo - Gli spagnoli Marco Mezquida e Chicuelo, gli argentini Aires Tango, gli statunitensi di Eric Waddell & Abundant Life Singers e il trio Servillo, Girotto, ... napolivillage.com

DAL 26 AL 30 DICEMBRE, GLI ULTIMI EVENTI DELLA XVIII EDIZIONE DEL DIVINO JAZZ FESTIVAL - Gli spagnoli Marco Mezquida e Chicuelo, gli argentini Aires Tango, gli statunitensi di Eric Waddell & Abundant Life Singers e il trio Servillo, Girotto, Mangalavite sono alcuni dei protagonisti in sc ... ilmonito.it

Al via la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival

Lunedì 29 Dicembre SERVILLO, GIROTTO E MANGALAVITE in concerto al Teatro del MAV per DiVino Jazz Festival. Un progetto ispirato al tango di Piazzolla, a Jobim, al jazz e alla canzone d’autore italiana: il trio , , - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.