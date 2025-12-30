Divieti di sosta per passaggio torcia olimpica | i controlli partiranno nella notte

A partire dalla notte tra 30 e 31 dicembre 2025, la Polizia Locale di Brindisi avvierà controlli sulle strade interessate dal passaggio della torcia olimpica. Divieti di sosta saranno in vigore per garantire il regolare svolgimento dell’evento. I controlli inizieranno alle 1:00 e riguarderanno le aree interessate dal passaggio, con l’obiettivo di assicurare ordine e sicurezza pubblica durante la manifestazione.

BRINDISI – A partire dall'una di notte di domani, 31 dicembre 2025, inizieranno i controlli della Polizia Locale di Brindisi sulle strade interessate dal passaggio della torcia olimpica per la città. Le auto che saranno trovate in divieto di sosta saranno rimosse in breve tempo con l'utilizzo del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Divieti di sosta per passaggio torcia olimpica: i controlli partiranno nella notte Leggi anche: Milano-Cortina 2026 | Passaggio della fiamma olimpica a Livorno, come cambia la viabilità: tutti i divieti di transito e sosta Leggi anche: La torcia olimpica illumina Prato: città in festa per il passaggio dei tedofori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiamma olimpica a Latina: le strade chiuse e tutti i divieti per il 26 dicembre; Brindisi accoglie la fiamma olimpica: scattano i divieti per l'ultimo dell'anno; Passaggio Fiamma Olimpica a Frosinone il 27 dicembre 2025: tutte le strade chiuse e i divieti; Fiamma Olimpica in Puglia: il programma completo, dove vederla e la guida ai divieti per il passaggio della torcia. Divieti di sosta per passaggio torcia olimpica: i controlli partiranno nella notte - RINDISI – A partire dall'una di notte di domani, 31 dicembre 2025, inizieranno i controlli della Polizia Locale di Brindisi sulle strade interessate dal passaggio della torcia olimpica per la città. brindisireport.it

Sorrento. Passaggio della Torcia Olimpica, il piano traffico - Per quanto riguarda Sorrento il comandante della polizia municipale, colonnello Rosa Russo, ha firmato un’ordinanza che impone una serie di limitazioni alla sosta ed al transito nel cuore della città. sorrentopress.it

Brindisi accoglie la fiamma olimpica: scattano i divieti per l'ultimo dell'anno - Un'ordinanza dirigenziale rivoluziona il traffico e la sosta nel centro e nei quartieri costieri per garantire sicurezza e fluidità al convoglio ... brindisireport.it

L'ORDINANZA | Diti anche i divieti di sosta e di transito per in occasione del concerto di Brunori SAS - facebook.com facebook

Enna, lavori di potatura in viale Diaz: divieti di sosta dal 29 al 31 dicembre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.