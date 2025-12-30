Divento matta! Samira Lui non si trattiene ed esplode così in diretta

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna su Canale 5, Samira Lui ha espresso la propria sorpresa in diretta, commentando alcuni errori del concorrente con la frase: «No, io divento matta!». Un momento che ha attirato l’attenzione, mostrando il suo carattere spontaneo e naturale nel contesto dello show televisivo.

