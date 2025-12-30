Dissalatori milionari Lala | Un inganno che danneggia ambiente e turismo

La Corte dei Conti critica l’operato della Regione Sicilia riguardo ai dissalatori, evidenziando come le installazioni non rispondano alle reali esigenze idriche e comportino costi elevati senza adeguata giustificazione tecnica. Secondo l’ente di controllo, questa gestione rappresenta un danno sia all’ambiente che al turismo, sollevando importanti questioni sulla trasparenza e sulla sostenibilità delle scelte pubbliche in materia di risorse idriche.

"La Corte dei Conti bacchetta senza mezze misure l'operato della Regione siciliana sulla posa in opera dei dissalatori, che oltre a non coprire il fabbisogno idrico necessario violano ogni criterio di economicità, in assenza di una giustificazione tecnica sul rapporto tra costi e benefici".

