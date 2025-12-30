Disegni+2025 il Mimit chiude lo sportello | già esaurite le risorse per le Pmi

Il decreto direttoriale del 18 dicembre 2025 del Mimit annuncia la chiusura dello sportello Disegni+2025, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. La misura, rivolta alle PMI italiane, prevedeva agevolazioni per la valorizzazione di disegni e modelli tramite contributi in conto capitale. La comunicazione conferma la fine delle possibilità di presentare nuove domande, evidenziando la conclusione del supporto temporaneo destinato alle imprese del settore.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 18 dicembre 2025 con il quale il ministero delle Imprese del Made in Italy informa che, per intervenuto esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazion i Disegni+ 2025, la misura di supporto alle imprese di micro, piccola e media dimensione per la valorizzazione di disegni e modelli attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. La dotazione finanziaria, gestita da Unioncamere per conto del Mimit, fa parte del pacchetto di interventi 2025 a sostegno della proprietà industriale, insieme ai bandi Brevetti+ e Marchi+. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Cloud e Cybersecurity: il nuovo incentivo MIMIT per professionisti e PMI italiane

Leggi anche: Le imprese sostenibili crescono e le banche le premiano: + 17% nel 2025 le Pmi con uno score alto di Esg

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Disegni+ 2025: per esaurimento risorse chiuso lo sportello dal 19 dicembre - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con decreto direttoriale del 18 dicembre 2025, ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione ... edotto.com

Disegni+2025 I Oggi, alle ore 12, apre lo sportello online. 10 milioni di euro in favore delle #PMI per valorizzare #disegni e #modelli mediante #incentivi in conto capitale. La misura è gestita da Unioncamere per conto del #MIMIT. - facebook.com facebook

Il MIMIT ha stanziato 32 milioni di euro per valorizzare i titoli di proprietà industriale delle PMI. Le domande di contributo si sono già aperte per Brevetti+ e Disegni+ Domande per Marchi+ dal 18/12/2025 Scopri di più: fg.camcom.it/node/1269 x.com