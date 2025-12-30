Disastro Meloni | cartelli in Aula contro la manovra La protesta dei deputati Pd alla Camera – Video

Alla Camera dei Deputati, alcuni parlamentari del PD hanno esposto cartelli di protesta contro la manovra, nel corso della discussione sulla legge di bilancio. La votazione finale si è conclusa con 216 sì e 126 no, senza ulteriori modifiche al testo approvato dal Senato. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra le diverse forze politiche sul contenuto della legge.

Protesta alla Camera poco prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio con 216 sì e 126 no, senza modifiche rispetto al testo del Senato. Al termine dell’intervento della segretaria Elly Schlein e poco prima del voto definitivo sulla Manovra, i deputati del Pd hanno innalzato in Aula della Camera dei cartelli con su scritto “Disastro Meloni”. I dem sono subito stati richiamati dal presidente Fontana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Disastro Meloni”: cartelli in Aula contro la manovra. La protesta dei deputati Pd alla Camera – Video Leggi anche: Manovra, la corsa veloce e “inutile” alla Camera dei deputati. I prossimi passaggi: il testo in Aula nel pomeriggio Leggi anche: Manovra, la discussione in Commissione alla Camera dei Deputati – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, via libera definitivo con 216 sì; Manovra 2026 è legge: la Camera dà il via libera con 216 sì; La Camera approva la manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Manovra 2026, via libera del Senato al testo. Giorgetti: Tutto il governo sostiene la linea impostata tre anni fa. La Camera approva la Manovra, ecco il voto. Protesta con cartelli in Aula il Pd - Roma, 30 dicembre 2025 Via libera definitivo della Camera alla manovra con 216 voti a favore. msn.com

La manovra è legge tra i cartelli “Disastro” e “Vendesi”, la premier Meloni: “Un’Italia più solida e competitiva”. Tutti i principali provvedimenti - Con l’ultimo via libera la Camera dei deputati ha detto sì alla Legge di bilancio, la manovra, dal valore complessivo di 22 miliardi. notizie.com

Manovra: protesta Pd, in aula manifesti 'disastro Meloni' - Al momento del voto finale, i deputati dem hanno mostrato dei cartelli con la scritta 'disastro Meloni'. lanuovasardegna.it

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

Approvata la manovra, ora è legge: vale 22 miliardi. Il Pd attacca: «Disastro Meloni» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.