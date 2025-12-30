Disagi nel tunnel della Manica Eurostar sospende tutti i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles Non viaggiate

A causa di disagi nel tunnel della Manica, Eurostar ha sospeso temporaneamente tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La compagnia ha comunicato che i treni ancora operativi sono soggetti a ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto. Si consiglia di evitare i viaggi in questa tratta fino a nuovo avviso.

Il comunicato: «Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

