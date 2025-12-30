Disagi nel tunnel della Manica Eurostar sospende tutti i treni tra Londra Parigi Amsterdam e Bruxelles Non viaggiate
A causa di disagi nel tunnel della Manica, Eurostar ha sospeso temporaneamente tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La compagnia ha comunicato che i treni ancora operativi sono soggetti a ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto. Si consiglia di evitare i viaggi in questa tratta fino a nuovo avviso.
Il comunicato: «Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Gravi problemi tecnici nel tunnel della Manica: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles
Leggi anche: Treni Eurostar sospesi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles: bloccati un centinaio di passeggeri
Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles.
Problemi nel tunnel sotto la Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ansa.it
La Manica interrotta. Eurostar sospende i treni che collegano Londra con Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a "un problema nella re ... huffingtonpost.it
Gravi disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles - Il comunicato: «Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto» ... msn.com
Sanremo, stazione ferroviaria parzialmente al buio questa mattina: disagi per i passeggeri nel tunnel pedonale (Foto) Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.