Dirigente scolastico fuori ruolo al MAECI | selezione per un incarico triennale Scadenza 2 gennaio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato una procedura di selezione per un incarico fuori ruolo triennale, riservato a dirigenti scolastici. La posizione presso l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale richiede competenze specifiche e disponibilità, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 2 gennaio.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aperto una selezione per l'assegnazione di un incarico fuori ruolo presso l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

