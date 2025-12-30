DIRETTA Tutte le notizie del 30 dicembre | retroscena Ferguson-Juve possibile derby d’Italia per Kayode

Ecco le principali notizie del 30 dicembre: approfondimenti su Ferguson-Juve, possibili sviluppi nel derby d’Italia per Kayode e altri aggiornamenti in tempo reale. La redazione di Calciomercato.it vi offre un riepilogo completo delle novità di giornata, mantenendovi informati con notizie precise e affidabili.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, martedì 30 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 30 dicembre: retroscena Dovbyk-Juve, Fenerbahce aumenta pressing per Nkunku (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! LIVE 16:13 30 Dicembre Inter-Juve, duello per Kayode. È sempre Inter contro Juventus: duello per Kayode a giugno! 13:36 30 Dicembre Como, svolta a sinistra sul mercato. Il Como mette la freccia a sinistra: i dettagli.

