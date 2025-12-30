Dipendenze patologiche in arrivo quasi 3 milioni di euro dalla Regione per interventi di prevenzione e recupero

La Regione Marche ha stanziato circa 3 milioni di euro destinati alle Aziende sanitarie territoriali per finanziare interventi di prevenzione, recupero e contrasto delle dipendenze patologiche, tra cui tossicodipendenze, gioco d’azzardo e problematiche legate alle nuove tecnologie. Queste risorse mirano a sostenere progetti di assistenza e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare il sistema di cura e prevenzione sul territorio regionale.

ANCONA - La Regione Marche assegnerà alle Aziende sanitarie territoriali (Ast) risorse complessive di quasi 3 milioni di euro per interventi di prevenzione, recupero, contrasto delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche da gioco d'azzardo patologico (Gap) e da nuove tecnologie e.

