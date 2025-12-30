Dimensionamento scolastico Errico scrive a Fico | sostegno alla proposta ANP per tutelare il Sannio

Errico si rivolge a Fico per sostenere la proposta dell’ANP sul dimensionamento scolastico per il 2026/2027, evidenziando la sua validità come soluzione equilibrata e rispettosa delle caratteristiche territoriali del Sannio. La lettera sottolinea l’importanza di un intervento che tenga conto delle specificità locali, contribuendo a garantire un sistema scolastico più stabile e adeguato alle esigenze della provincia di Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti " La proposta avanzata dall'ANP sul dimensionamento della rete scolastica per l'anno 20262027 rappresenta una soluzione equilibrata, tecnicamente fondata e rispettosa delle peculiarità territoriali della provincia di Benevento". Lo afferma il consigliere regionale della Campania Fernando Errico, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per esprimere il proprio sostegno alla posizione dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. Al centro dell'intervento, l'ipotesi di razionalizzazione che prevede l'accorpamento dell'istituto comprensivo "San Pio" di Pietrelcina con l'istituto "Moscati" di Benevento.

