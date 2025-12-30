Digitalizzazione premio da 25mila euro per la Provincia

La Provincia di Piacenza ha ricevuto un premio di 25 mila euro per aver migliorato l’efficienza dei pagamenti pubblici attraverso iniziative di digitalizzazione. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno nel semplificare i processi amministrativi e rendere più efficace l’erogazione dei servizi ai cittadini, contribuendo a un sistema pubblico più moderno e accessibile.

Pagamenti pubblici sempre più efficienti grazie alla digitalizzazione del sistema: premiata con un voucher di 25 mila euro la Provincia di Piacenza. L'obiettivo raggiunto dall'Ente di Corso Garibaldi grazie all'impegno del Servizio Bilancio Patrimonio Monitoraggio Pnrr.L'Ente di Corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

