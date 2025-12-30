Diffusa immagine donna morta a Milano

A Milano, è stata trovata una donna senza vita all’interno di un condominio. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla sua identità. Le indagini proseguono per ricostruire quanto successo e garantire chiarezza sulla vicenda.

17.10 Si cerca di dare un'identità e un nome alla donna trovata morta all'interno di un condominio a Milano. Aveva circa 30 anni.Una telecamera l'ha ripresa mentre entrava nel cortile dell'edificio assieme a un uomo,nel cuore della notte. Dopo un'oretta l'uomo è uscito da solo. Diffuso l'identikit della vittima: capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto simile ad un bomber. A complicare l'identificazione, la donna non aveva con sé documenti,cellulare o altri elementi che potrebbero aiutare a darle un nome. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Donna senza nome trovata morta in un cortile: diffusa la foto segnaletica Leggi anche: Milano, è morta donna accoltellata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Champoluc, donna di 32 anni trovata morta in un lago; Ero sul volo EasyJet con una donna morta, le tenevano la testa sollevata, sembrava non reagire; Ma Babbo Natale, quindi, è stato inventato dalla Coca-Cola?. Le prime immagini della donna trovata morta a Milano in un cortile, ma ancora non ha un nome - Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un bomber: è la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di tele ... msn.com

Il mistero della donna morta a Milano. Ha un volto ma non ha un nome - Diffusa l'immagine della persona trovata senza vita lunedì in via Paruta. avvenire.it

Donna senza nome trovata morta in un cortile: diffusa la foto segnaletica - I carabinieri hanno pubblicato un frame del video delle telecamere di sorveglianza installate nel condominio in cui è stato rinvenuto il cadavere: nelle immagini si vede in compagnia di un uomo ... today.it

Vicenza, donna trovata morta in cortile. Si indaga per omicidio - 1mattina News 15/12/2025

“E’ l’icona più diffusa del globo se ci pensi, dalle religioni ai prodotti commerciali. La stella sembra un crocefisso, è l’immagine energetica per antonomasia, però vuol dire pesantezza, sacrificio, energia, potenza, sogno, speranza, cosmo. E’ un’immagine del c - facebook.com facebook

Nel Salernitano le foto di famiglia diventano mostra diffusa nei negozi. Circa 80 scatti della memoria privata esposti in sette attività commerciali #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.