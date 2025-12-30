Dieci modi per difendere i nostri animali dall' incubo botti

Con l’approssimarsi delle festività, è importante adottare misure efficaci per tutelare gli animali dai countdown dei botti e dei fuochi d’artificio. In questo articolo, esploreremo dieci strategie pratiche e semplici per ridurre lo stress e prevenire incidenti, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per i nostri amici a quattro zampe e per la fauna selvatica durante questo periodo.

AGI - L'inizio dell'anno è alle porte e si ripropone l'annoso problema delle esplosioni di botti, petardi e fuochi d'artificio, fonte di stress e paura per gli animali domestici e selvatici, che rimangono traumatizzati se non peggio: non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d'infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto. 🔗 Leggi su Agi.it

